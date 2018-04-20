СМИ: Япония и США хотят создать при СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 20 апр — РИА Новости. Правительства Японии и США рассматривают идею создания при Совбезе ООН специального комитета по денуклеаризации КНДР, чтобы осуществить под международным контролем полную, необратимую и проверяемую ликвидацию северокорейского ядерного оружия, сообщила японская газета "Асахи".

Аналогичные органы по оружию массового уничтожения действовали при СБ ООН в 90-е годы по Ираку — Специальный комитет ООН (UNSCOM) и затем Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (UNMOVIC). Однако, как отмечает "Асахи", пока не ясно, до какой степени с процессом денуклеаризации КНДР под эгидой США будет согласна Россия на фоне ухудшения американо-российских отношений.

Ранее сделки Северной Кореи по прекращению ее ядерной программы заключались на двусторонней основе с США, а также в ходе шестисторонних переговоров, в том числе с участием России, Китая, Южной Кореи, Японии. Однако недоверие, которое не удалось преодолеть, не позволило добиться конечных результатов. Пхеньян создал и несколько раз успешно испытал собственные ядерные вооружения и межконтинентальные баллистические ракеты.

Ядерная проблема КНДР обсуждалась, в частности, накануне в ходе переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом. После проведения 27 апреля межкорейского саммита планируется организовать встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.