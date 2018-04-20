"Комическая история": Пушков ответил на слова Порошенко об основании Москвы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко создает "комическую историю" своей страны, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский лидер во время выступления в Раде назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Порошенко также заявил, что создание в стране независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость".

"Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник", — написал Пушков в своем Twitter.

Это не первое неоднозначное высказывание Порошенко по вопросам российской и украинской истории. Так, в декабре прошлого года он назвал "Русскую правду" — первым сводом законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине". А весной прошлого года украинский лидер обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.