В Мексике предварительно одобрили лишение госслужащих судебного иммунитета

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Палата депутатов мексиканского парламента в четверг предварительно одобрила конституционную реформу, согласно которой госслужащие, включая президента, лишаются судебного иммунитета.

"Реформа конституции одобрена 347 голосами "за" в целом и в частностях, чтобы отменить иммунитет. Теперь она направляется в сенат", – говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Если сенат одобрит проект реформы без изменений, то он будет направлен в конгрессы штатов. По закону изменение конституции должно получить одобрение большей части законодательных органов в регионах.

Ранее лидер опросов общественного мнения и кандидат на президентских выборах 1 июля от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор также пообещал в случае победы ликвидировать все привилегии, которыми сейчас обладает действующий президент, в том числе неприкосновенность от судебного преследования за выборные преступления и коррупцию.