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Меркель против Трампа. Германия просит об одолжении и угрожает

08:0020.04.2018
(обновлено: 08:01 20.04.2018)
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© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фотоАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. После прихода к власти президента Дональда Трампа отношения между Берлином и Вашингтоном проходят испытание на прочность. В ФРГ недовольны протекционистской политикой США и антироссийскими санкциями, задевающими немецкий бизнес. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить эти вопросы 27 апреля на встрече с американским лидером. Вашингтон может ответить асимметрично: первого мая истекает срок действия налоговых льгот по поставкам стали и алюминия из ЕС.

"Договариваться с Трампом крайне непросто"

Крупный бизнес Германии настраивает Ангелу Меркель на жесткий разговор с Вашингтоном. Как стало известно американской прессе, компании Siemens, Daimler и Volkswagen рассчитывают, что бундесканцлерин поможет им выйти из-под действия антироссийских санкций США. Просить американцев об уступке собирается министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Однако исход переговоров непредсказуем.

"Трамп отстаивает принцип Аmerica first ("Америка прежде всего". — Прим. ред.) и далек от идей равноправного партнерства. Меркель не раз пыталась договориться с ним. Но ее возможности влиять на США ограниченны. Европейцам не удалось убедить Трампа принять их точку зрения в расчет, например, по климату: США вышли из Парижского соглашения. Далеко не ясно, как обернется дело на этот раз", — дал свою оценку ситуации в интервью РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Ангела Меркель и Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Medichini
Аварийный сброс. Берлин попытается выйти из антироссийских санкций
Итоги предыдущего визита Меркель в Вашингтон не дают оснований для оптимизма. "Одно из изданий назвало тот разговор "встречей терапевта с провокатором". Меркель пыталась убедить Трампа принять правила игры, но никакого немедленного воздействия это не возымело", — говорит Данилов.

Эти опасения подтверждают сигналы, поступающие из Белого дома. Не проходит и месяца, чтобы президент Трамп не выступил с критикой Германии, главным образом из-за того, что ФРГ больше продает товаров Соединенным Штатам, чем покупает у них.

© AP Photo / dpa/Winfried Rothermel Торговые суда в порту Гамбурга, Германия
© AP Photo / dpa/Winfried Rothermel
Торговые суда в порту Гамбурга, Германия

"Отношения США и Германии могут ухудшиться"

Политики ФРГ не раз высказывались против антироссийских санкций, прибегая порой к резким выражениям. Летом 2017 года Зигмар Габриэль, занимавший пост министра иностранных дел, назвал очередной пакет торговых ограничений против Москвы попыткой "привнести новое и чрезвычайно негативное качество в отношения США и ЕС". "Не следует смешивать политику и экономику", — заявил тогда глава МИД, выступивший совместно с канцлером Австрии Кристианом Керном.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2018 / Barbara Sax
Мнение: Германия от антироссийских санкций "теряет больше всех"
Габриэля беспокоили интересы крупного бизнеса, участвующего в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Американские санкции, одобренные Трампом в августе 2017 года, позволяют вводить штрафные меры не только против российских компаний, но и их партнеров за рубежом. Однако протесты ФРГ и Австрии Вашингтон в расчет не принял.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Несколько большего успеха Германия добилась этой весной, когда Трамп пригрозил введением пошлин против автомобилей из ФРГ. Хотя вопрос остается открытым, к практическим мерам против немецкого автопрома Белый дом пока не перешел.

В Германии дают понять, что недовольны нынешним состоянием отношений с американским партнером, которого считают непредсказуемым. Накануне визита Меркель Берлин готовится поменять посла в Вашингтоне. И подсчитывает возможные убытки, если торговая война все-таки разразится. На фоне угроз США в Германии обозначился риск рецессии, ранее считавшийся пренебрежимо малым. Немецкий институт по исследованию макроэкономики и экономической конъюнктуры (IMK) оценил вероятность начала спада производства в 2018 году в 32%.

Меркель за крупный бизнес, но не за мелкий

Позиции Меркель на переговорах с Трампом по поводу протекционизма и антироссийских санкций ослабляют внутренние противоречия.

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: Германия стала "проблемной" страной для США
В разговоре с РИА Новости депутат бундестага, уроженец Казахстана Антон Фризен рассказал, что в ФРГ от конфронтации с Россией страдают не очень крупные компании из бывшей ГДР. "Фирмы в секторе машиностроения и аграрного бизнеса в Восточной Германии понесли большие убытки из-за давления на Москву", — говорит он. — Неясно, услышит ли эти голоса политическая элита в Берлине. Как известно, в будущем кабинете Меркель нет ни одного восточного немца".

Нежелание Меркель принять в расчет интересы некрупного немецкого бизнеса, страдающего от санкционной войны, не составляет тайны для Вашингтона. И дает основания Трампу отказывать Меркель в том, в чем она сама отказывает своим согражданам.

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