"Жульничество перешло все границы". Что снимают "Белые каски" в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Анна Богатова, Олег Ким. Сирийский мальчик Хасан Диаб, якобы пострадавший от химатаки в Думе, рассказал, что кадры с его "спасением" — постановочные. Это подтвердил и его отец. Видео было снято организацией "Белые каски". В некоторых СМИ ее представляют как некую "Сирийскую гражданскую оборону". РИА Новости вспоминает, какими еще постановками прославились "Белые каски".
"Сотрудники американской и турецкой разведок"
"Авторы "химической атаки" в Думе — исламистская группировка "Джейш аль-Ислам"* и их союзники, — уверен Ахмад Казем, руководитель Сирийской сети борьбы за права человека. — Они сфабриковали эту историю, перед тем как покинуть Думу".
"Мы считаем сообщения "Белых касок" предвзятыми и подготовили несколько отчетов о том, что многие участники этой организации — сотрудники американской, израильской, турецкой разведок. Кроме того, у нас есть данные, что они финансируются из Саудовской Аравии. Все обвинения основываются на свидетельствах "жертв атаки", которые, как уже было доказано для некоторых случаев, недостоверны", — добавляет Казем.
Он напоминает о сведениях сотрудницы постоянного представительства России при ООН Марии Ходынской-Голеницевой, которая рассказала, что, возможно, раненые дети, вывезенные в Турцию "Белыми касками" после теракта группировки "Ахрар аш-Шам*, послужили донорами органов.
Флешмоб трагедии
За "Белыми касками" тянется шлейф медийных скандалов. Так, в апреле 2017 года шведско-чилийский врач Марчелло Феррада де Ноли, глава некоммерческой организации "Шведские врачи за права человека" заявил, что видео "Белых касок" о последствия химической атаки в городе Хан-Шейхун — постановка. Он обратил внимание на то, что в кадре "спасатель" вводит иглу шприца в ребенка, но на поршень не нажимает, то есть не производит инъекцию.
В ноябре 2016-го "Белым каскам" пришлось извиняться за постановочное видео. Под обломками неподвижно лежит человек, двое "спасателей" его поднимают. Герой ролика картинно стонет. Как объяснили в CNN, это волонтеры приняли участие во флешмобе Mannequin Сhallenge: участники должны замереть во время какого-либо действия подобно манекену. А сирийские оппозиционеры при помощи такой постановки "надеялись показать связь между ужасом в Сирии и окружающим миром, где распространяются популярные видео Mannequin Challenge".
"Мальчик из Алеппо"
В августе 2016-го западные средства массовой информации распространили фото покрытого пылью и кровью ребенка в машине скорой помощи. Как сообщалось в подписи, пятилетнего Омрана Дакниша извлекли из-под завалов после авиационного удара в окрестностях Алеппо. Активисты возложили ответственность за налет на сирийскую и российскую авиацию.
Правда, позднее канадский портал GlobalResearch сообщил, что отец "мальчика из Алеппо" Мухаммед Дакниш ничего не знает ни о каком воздушном налете. Его сын был легко ранен в результате какого-то непонятного взрыва. А на него самого давили джихадисты и "Белые каски", чтобы он подтвердил их версию событий.
Мухаммед Дакниш не очень-то лестно отозвался о "Белых касках", которые якобы спасли его семью. "Я сам ничего не видел, но слышал много от других. Одни говорили, что они действительно помогают людям, а другие — что они крадут деньги, мобильные телефоны и другие вещи тех, кому помогают".
В интервью журналистам RT сирийцы тоже не всегда положительно характеризовали работу "Гражданской обороны". Так, жительница Алеппо рассказала, что волонтеры совместно с боевиками просто забирали себе еду, которую привозили в восточную часть города в ходе боев. "Они не оставляли нам даже хлеба", — утверждает сирийка.
Еще один местный житель упрекнул "Белые каски" в том, что те действовали избирательно. "Многие оказались похоронены заживо. "Белые каски" спасали только своих. Мирным жителям они помогали не всегда", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.