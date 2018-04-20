"Жульничество перешло все границы". Что снимают "Белые каски" в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Анна Богатова, Олег Ким. Сирийский мальчик Хасан Диаб, якобы пострадавший от химатаки в Думе, рассказал, что кадры с его "спасением" — постановочные. Это подтвердил и его отец. Видео было снято организацией "Белые каски". В некоторых СМИ ее представляют как некую "Сирийскую гражданскую оборону". РИА Новости вспоминает, какими еще постановками прославились "Белые каски".

"Сотрудники американской и турецкой разведок"

"Авторы "химической атаки" в Думе — исламистская группировка "Джейш аль-Ислам"* и их союзники, — уверен Ахмад Казем, руководитель Сирийской сети борьбы за права человека. — Они сфабриковали эту историю, перед тем как покинуть Думу".

Казем отмечает, что в Сирии очень сильны сомнения в западных СМИ. "Они явно политизированы, основываются на двойных стандартах, стремятся дискредитировать сирийский режим и оправдать удары коалиции по нему. Репортажи западных СМИ искажают факты, подстрекают к насилию и терроризму, ведут к нарушениям прав человека. Еще до сфабрикованной химической атаки наша правозащитная организация предупреждала, что химические вещества были ввезены с турецкой стороны через погранпереход в Атме и что вооруженные группировки боевиков, в частности поддерживаемая Саудовской Аравией "Джейш аль-Ислам"*, могут устроить провокацию с использованием химического оружия, чтобы обвинить в этом сирийские власти", — говорит правозащитник.

"Мы считаем сообщения "Белых касок" предвзятыми и подготовили несколько отчетов о том, что многие участники этой организации — сотрудники американской, израильской, турецкой разведок. Кроме того, у нас есть данные, что они финансируются из Саудовской Аравии. Все обвинения основываются на свидетельствах "жертв атаки", которые, как уже было доказано для некоторых случаев, недостоверны", — добавляет Казем.

© REUTERS / White Helmets/Reuters TV Кадр из видео "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума © REUTERS / White Helmets/Reuters TV Кадр из видео "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что "химическая атака в Думе — это чистая провокация". "Более того, впереди нас ждут новые подобные провокации. Нынешняя была очень плохо подготовлена. Захвачены люди, которые доложили, кто и где готовил химические и биологические образцы. Мы прекрасно знаем, что делали это англичане на территории Иордании. Есть показания врачей из Думы, что больные с признаками химического отравления к ним не поступали. В последние два года жульничества "Белых касок" переходят все допустимые границы", — говорит эксперт.

Он напоминает о сведениях сотрудницы постоянного представительства России при ООН Марии Ходынской-Голеницевой, которая рассказала, что, возможно, раненые дети, вывезенные в Турцию "Белыми касками" после теракта группировки "Ахрар аш-Шам*, послужили донорами органов.

Флешмоб трагедии

За "Белыми касками" тянется шлейф медийных скандалов. Так, в апреле 2017 года шведско-чилийский врач Марчелло Феррада де Ноли, глава некоммерческой организации "Шведские врачи за права человека" заявил, что видео "Белых касок" о последствия химической атаки в городе Хан-Шейхун — постановка. Он обратил внимание на то, что в кадре "спасатель" вводит иглу шприца в ребенка, но на поршень не нажимает, то есть не производит инъекцию.

Реплики на арабском языке, которые подают присутствующие, вовсе не медицинского характера. Это указания оператору, как правильно снимать сцену. Судя по видимым симптомам, ребенок был отравлен опиатами, а не боевым газом.

В ноябре 2016-го "Белым каскам" пришлось извиняться за постановочное видео. Под обломками неподвижно лежит человек, двое "спасателей" его поднимают. Герой ролика картинно стонет. Как объяснили в CNN, это волонтеры приняли участие во флешмобе Mannequin Сhallenge: участники должны замереть во время какого-либо действия подобно манекену. А сирийские оппозиционеры при помощи такой постановки "надеялись показать связь между ужасом в Сирии и окружающим миром, где распространяются популярные видео Mannequin Challenge".

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"Мальчик из Алеппо"

В августе 2016-го западные средства массовой информации распространили фото покрытого пылью и кровью ребенка в машине скорой помощи. Как сообщалось в подписи, пятилетнего Омрана Дакниша извлекли из-под завалов после авиационного удара в окрестностях Алеппо. Активисты возложили ответственность за налет на сирийскую и российскую авиацию.

© AP Photo / Aleppo Media Center, File Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017 © AP Photo / Aleppo Media Center, File Пострадавший при обстреле Алеппо сирийский мальчик Омран. 17 августа 2017

Правда, позднее канадский портал GlobalResearch сообщил, что отец "мальчика из Алеппо" Мухаммед Дакниш ничего не знает ни о каком воздушном налете. Его сын был легко ранен в результате какого-то непонятного взрыва. А на него самого давили джихадисты и "Белые каски", чтобы он подтвердил их версию событий.

Мухаммед Дакниш не очень-то лестно отозвался о "Белых касках", которые якобы спасли его семью. "Я сам ничего не видел, но слышал много от других. Одни говорили, что они действительно помогают людям, а другие — что они крадут деньги, мобильные телефоны и другие вещи тех, кому помогают".

В интервью журналистам RT сирийцы тоже не всегда положительно характеризовали работу "Гражданской обороны". Так, жительница Алеппо рассказала, что волонтеры совместно с боевиками просто забирали себе еду, которую привозили в восточную часть города в ходе боев. "Они не оставляли нам даже хлеба", — утверждает сирийка.

Еще один местный житель упрекнул "Белые каски" в том, что те действовали избирательно. "Многие оказались похоронены заживо. "Белые каски" спасали только своих. Мирным жителям они помогали не всегда", — подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.