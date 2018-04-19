Саргсян заявил, что не хочет применять к протестующим меры принуждения

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Серж Саргсян, заявил, что у него нет желания применять меры принуждения к участникам акций протеста против его назначения.
По его словам, уже много лет в Армении нет никаких запретов на выражение недовольства, за исключением немирных акций. "Я думаю, что это полезно и властям, и этим людям. Другой вопрос, насколько формы выражения этого недовольства соответствует закону. Если они законны – никаких проблем нет, власти даже с пониманием относятся к тому, что митинги и шествия препятствуют реализации прав других граждан", — отметил Саргсян.
Другой вопрос, по его словам, когда сотни и тысячи людей переходят черту мирных демонстраций. "Несколько десятков людей решили создать нестабильность в стране, вот в чем проблема", — заявил премьер.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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