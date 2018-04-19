Лукашевич: Киев точечно "ослепляет" СММ ОБСЕ под предлогом минной опасности

ВЕНА, 19 апр – РИА Новости. Киев продолжает точечно "ослеплять" наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине под предлогом минной опасности, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он добавил, что в районах, где ВСУ проводили разминирование, через некоторое время СММ вновь обнаруживала минные заграждения.
"Продолжается концентрация боевой техники на линии соприкосновения. С начала "пасхального перемирия" в нарушение "Комплекса мер" СММ обнаружила более 100 единиц вооружений ВСУ. Военная техника размещается в черте населенных пунктов", — отметил Лукашевич.