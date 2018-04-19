В Раде сравнили власть Порошенко с фашистской оккупацией

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в эфире телеканала NewsOne сравнил нынешнюю украинскую власть с фашистской оккупацией.

Балицкий обратил внимание на то, что население Украины массово покидает страну.

"Мы теряем не только независимость, мы теряем, в принципе, страну. Потому что страна – это не территория. Это в первую очередь люди", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, действия украинской администрации во главе с Петром Порошенко сравнимы с деятельностью фашистов.

"Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы – что делают эти. Ломали памятники – что делают эти. Стирали нашу память – что делают эти. Они запрещали наш язык – что делают эти", — заявил Балицкий.

Как считает депутат, сегодня Украина находится в оккупации у собственной власти, которая заставляет людей самостоятельно покидать родную страну.