Посольство в Иерусалим готовы перенести шесть стран, заявил Нетаньяху

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим, сообщает газета Times of Israel.

"Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо вам, Гватемала, что сделала это. По вашим стопам пойдут другие", — сказал премьер, выступая перед иностранными дипломатами на мероприятии ко Дню независимости Израиля, который отмечается в нынешнем году 19 апреля. Какие страны обсуждали с израильскими властями этот вопрос, он не уточнил.

Ранее Нетаньяху сообщил, что Гватемала в мае практически одновременно с США перенесет посольство в Иерусалим, и предсказал, что их примеру последуют новые страны. Отмечалось, что, "по оценкам израильских дипломатов, Гондурас, скорее всего, является одной из стран, которая примет такие же решения".

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.