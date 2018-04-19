СБУ обезвредила группировку, выдававшую украинские паспорта членам ИГ*

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), заявил заместитель главы украинской спецслужбы Виктор Кононенко.

"СБУ прекращена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан со стран повышенной террористической угрозы, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ*. Легализация обеспечивалась путем изготовления биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании подделанных внутренних паспортов", — сообщил Кононенко в четверг на брифинге.

Сообщается, что организаторы схемы, наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые в дальнейшем подделывались под каждого конкретного заказчика. На основании подделанного документа на территории Украины изготовлялся настоящий паспорт гражданина страны для выезда за границу.

СБУ установила 4 человека, причастных к деятельности этой схемы, три из них сотрудничают со следствием, четвертый – скрывается в Крыму. Кроме этого правоохранители выявили лабораторию, где проводилась подделка документов. В ходе санкционированных обысков изъято 8 дата-штампов о пересечении границ стран ЕС, десять миграционных карт одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа государственной миграционной службы Украины, 32 справки об взятии на учет переселенцев на Украине.

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* Террористическая группировка, запрещенная в России.