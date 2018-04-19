Додон рассказал, что мешает молдавскому вину вернуться на российский рынок

КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что восстановить большие объемы поставок вина в Россию получится, если удастся вернуться к режиму, который был до введения таможенных пошлин.
По его словам, это может произойти после следующих парламентских выборов в Молдавии.
"Когда-то доля рынка России для Молдавии составляла около 55-57%, потом вмешалась геополитика и мы рынок потеряли. В ближайшем будущем восстановить это не получится… К тому же российские производители сами изготавливают неплохое вино", — отметил Додон.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Додоном заявил, что количество предприятий Молдавии, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
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