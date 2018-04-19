Додон рассказал, что мешает молдавскому вину вернуться на российский рынок

КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что восстановить большие объемы поставок вина в Россию получится, если удастся вернуться к режиму, который был до введения таможенных пошлин.

"С прошлого года мы начали существенно увеличивать поставки вина в Россию, но у нас есть большая проблема — это таможенные пошлины и акцизы на молдавскую алкогольную продукцию… Если мы вернемся к тому режиму, что был до 2014 года, то молдавское вино в больших объемах попадет на российский рынок", — заявил Додон в эфире "Прямой линии".

По его словам, это может произойти после следующих парламентских выборов в Молдавии.

"Когда-то доля рынка России для Молдавии составляла около 55-57%, потом вмешалась геополитика и мы рынок потеряли. В ближайшем будущем восстановить это не получится… К тому же российские производители сами изготавливают неплохое вино", — отметил Додон.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Додоном заявил, что количество предприятий Молдавии, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться.

Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина. Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдавии удалось восстановить всего 10-12% доли своей продукции на рынке РФ.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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