Лукашевич: Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов

ВЕНА, 19 апр – РИА Новости. Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов, восстанавливая причины, послужившие отправной точкой конфликта, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он добавил, что в Киеве уже в пятый раз с 2013 года подожжена православная церковь на улице Герцена.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.
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