Лукашевич: Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов

ВЕНА, 19 апр – РИА Новости. Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов, восстанавливая причины, послужившие отправной точкой конфликта, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Киев восстанавливает причины, послужившие отправной точкой конфликта. Наращивает гонения на русский язык и культуру, православную церковь и журналистов. Прошло три года с убийства Олеся Бузины в Киеве. Преступление до сих пор не раскрыто, хотя подозреваемые были схвачены "по горячим следам", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что в Киеве уже в пятый раз с 2013 года подожжена православная церковь на улице Герцена.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>