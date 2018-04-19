ВСУ обстреляли технику ЛНР, подготовленную к 9 мая, использовав данные ОБСЕ

ВЕНА, 19 апр – РИА Новости. ВСУ использовали данные аэросъемки СММ ОБСЕ для наведения огня по военной технике в ЛНР, которую готовили для участия в параде ко Дню Победы, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Тридцатого марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. Ранее власти ЛНР заявляли, что готовят военную технику к параду 9 мая, а не к боевым действиям, как сообщали украинские СМИ.

"Семнадцатого апреля ВСУ использовали данные аэросъемки СММ для наведения огня по технике, подготовленной в Луганске для участия в Параде Победы в Великой Отечественной войне. Это неприемлемо", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил СММ ОБСЕ в обнародовании точных координат стоянки военной техники.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.