Куба меняет лидера, но не курс

МЕХИКО, 19 апр – РИА Новости. Историческая сессия кубинского парламента, в ходе которой Рауль Кастро оставил пост председателя Госсовета и Совета министров Кубы, завершилась в четверг в Гаване.

Впервые за несколько десятилетий у руля кубинского государства встал человек, не носящий фамилию Кастро, — отныне Госсовет возглавляет Мигель Диас-Канель. Ранее он был первым заместителем председателя Госсовета. Однако смена лидера не означает смены эпох и курса Кубы, судя по первым заявлениям нового руководителя страны.

Капитализму — нет



Диас-Канель в своем первом же выступлении заявил, что возврата к капитализму на Кубе не будет. По словам нового лидера, среди тех, кто был избран в руководящие кубинские органы на этой сессии парламента, "не будет места тем, кто хочет восстановления капитализма на Кубе".

При этом он пообещал продолжить актуализацию экономической модели и сохранить неизменной внешнюю политику. "Мандат, который дал народ избранным на этой сессии парламента, — на то, чтобы продолжать кубинскую революцию в этом ключевом историческом моменте, в рамках актуализации экономической модели страны", — сказал Диас-Канель.

Российский эксперт, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов считает, что новый курс Кубы будет преемственным, а с приходом нового лидера на Кубе ничего не изменится, но возможны отдельные экономические послабления.

"Совершенно очевидно, что нас ожидает преемственный курс. Может быть, со временем он станет более гибким для того, чтобы со временем лучше адаптироваться к новым условиям существования страны в мировом контексте, который, надо сказать, не очень упорядочен", — сказал Давыдов РИА Новости.

Руководящая сила партии



Компартия Кубы, судя по словам нового лидера, может не бояться конкуренции и в дальнейшем. Диас-Канель особо отметил ее роль в политической жизни страны. "Для нас абсолютно ясно, что только Компартия гарантирует единство нации и народа", — сказал он.

Также он пообещал оставить внешнюю политику страны без изменений. А она определяется готовностью к диалогу на уважительных условиях, но без давления или ущемления независимости. "Куба не делает уступок в том, что касается суверенитета и независимости, мы никогда не уступим давлению или угрозам", — сказал Диас-Канель.

При этом, по словам нового кубинского руководителя, страна будет открыта к диалогу с теми, кто будет к нему готов на уважительных условиях.

Американский фактор



Начавшийся еще в 2014 году процесс нормализации отношений Гаваны и США также был затронут в ходе процесса фактической смены власти на Кубе. И коснулся этой темы как раз Рауль Кастро, при котором этот процесс и стартовал.

По его словам, приход Дональда Трампа к власти привел к откату назад отношений с США. "Можно констатировать откат в отношениях между Кубой и США, в заявлениях американских властей превалирует агрессивный и угрожающий тон", — заявил Кастро, выступая в парламенте страны.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Точку зрения Кастро разделяют и российские эксперты. Так, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью РИА Новости заявил, что американская политика в отношении Кубы иррациональна и абсолютно деструктивна в части продолжения санкций в отношении Гаваны.

Российский фактор



С Москвой Гавана существенно улучшила свои отношения во всех сферах, заявил Кастро.

"Мы никогда не будем неблагодарными. Мы благодарны всем народам бывшего СССР, особенно российскому", — сказал Кастро, отметив помощь, которую оказывал Советский Союз Кубе.

По словам Александра Щетинина, Москва со своей стороны рассчитывает, что после ухода в отставку нынешнего главы Госсовета и Совета министров Кубы Кастро курс этой страны на развитие стратегического партнерства с Россией сохранится.

Президент России Владимир Путин уже направил поздравление Диас-Канелю в связи с избранием на пост председателя государственного Совета Кубы и подтвердил готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства двух стран.

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят отношения с Кубой, которые основываются "на прочных традициях дружбы и взаимного уважения". Российский президент подтвердил готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Кубой, конструктивного сотрудничества во всех областях.

Также Путин направил телеграмму Раулю Кастро, в которой поблагодарил его за многолетнее взаимодействие, способствовавшее развитию отношений РФ и Кубы.