Лидер протестов в Армении ожидает, что водители фур завтра перекроют дороги

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий протестные акции против избрания премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна, заявил, что ожидает в пятницу блокирования дорог водителями большегрузных фур.

"Завтра дороги должны перекрыть владельцы фур. Завтра будет днем блокады дорог водителями фур", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

Он призвал также своих сторонников с утра продолжить акции протеста и перекрыть улицы во всех районах Еревана.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.