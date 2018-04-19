Лидер протестов в Армении ожидает, что водители фур завтра перекроют дороги

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий протестные акции против избрания премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна, заявил, что ожидает в пятницу блокирования дорог водителями большегрузных фур.
"Завтра дороги должны перекрыть владельцы фур. Завтра будет днем блокады дорог водителями фур", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.
Он призвал также своих сторонников с утра продолжить акции протеста и перекрыть улицы во всех районах Еревана.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.