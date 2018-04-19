Глава МИД Франции выступил против развития баллистической программы Ирана

Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото

Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости. Париж выступает за сохранение иранского ядерного соглашения, но неприемлемо, что Тегеран развивает свою баллистическую программу, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

По словам французского министра, международные эксперты констатируют, что Иран соблюдают принятое соглашение.

"Мы будем сохранять этот юридический инструмент, который позволяет предотвратить доступ Ирана к ядерному оружию. Это очень важно", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV

Но в то же время, подчеркнул французский министр, Иран пытается расширить свое влияние на Ближнем Востоке, поддерживая хуситов в Йемене, движение "Хезболлах" в Ливане, проправительственные силы в Сирии. "Это неприемлемо", — отметил он.

"Как неприемлемо и то, что Иран неистово развивает свой баллистический потенциал", — добавил Ле Дриан.