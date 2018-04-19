Митингующие в Ереване потребовали ухода Саргсяна с поста премьера Армении

Руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018

Руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян на митинге своих сторонников, проходящем в центре Еревана, потребовал ухода Саргсяна с поста премьера Армении.

В четверг несколько тысяч человек, несмотря на дождь, собрались вновь на площади Республики, чтобы принять участие в митинге против избрания Саргсяна.

"Мы не будем руководствоваться интересами США, Евросоюза или России. Нашей единственной целью будет обслуживание национальных и государственных интересов Армении… Эти интересы требуют ухода Саргсяна с поста премьера", — заявил Пашинян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.