Саакашвили назвал Порошенко барыгой низкой пробы и базарным жуликом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Петр Порошенко будет первым украинским президентом, который окажется в тюрьме. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NewsOne.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Александр Онищенко обнародовал в эфире NewsOne аудиозапись, на которой он якобы обсуждает с Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

В обмен на прекращение уголовного преследования Злочевский предлагал долю компании, которая добывает газ на Украине. По словам Онищенко, запись была сделана в администрации президента в 2016 году. В администрации Порошенко назвали ее фейком.

"Это не президент, а торговец, барыга низкой пробы. Он недостоин своей должности. Это же базарный жулик, шулер. Ну и как великая страна Украина может иметь такого президента?" — прокомментировал появление записи Саакашвили.

Сомнений в подлинности аудиозаписи у бывшего одесского губернатора не возникло. Файл политик предложил передать на международную экспертизу.

"Порошенко будет цепляться за власть, чтобы не пойти в тюрьму. <…> На Украине он будет первым президентом, которого посадят", — заключил Саакашвили.

В феврале украинские власти выслали бывшего одесского губернатора в Польшу, запретив ему въезд на Украину до 2021 года. После этого политик оказался в Нидерландах, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.