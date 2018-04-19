ООН просит стороны конфликта в Донбассе уважать гражданскую инфраструктуру

ООН, 19 апр — РИА Новости. В ООН после приостановки работы фильтровальной станции в Донецке призвали все стороны конфликта следить за состоянием гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Необходимо, чтобы все стороны конфликта уважали гражданскую инфраструктуру и защищали гражданских сотрудников. Любые нападения на гражданскую инфраструктуру и преднамеренный срыв доступа к водоснабжению являются нарушением международного гуманитарного права", — сказал Дюжаррик.

По его словам, приостановка работы станции скажется на водоснабжении около 345 тысяч человек в Донецкой области, по обе стороны линии соприкосновения, при том что для малых поселений станция является единственным источником водоснабжения.

Компания "Вода Донбасса" в минувший вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции предварительно остановлена на пять дней.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 км от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.