ООН просит стороны конфликта в Донбассе уважать гражданскую инфраструктуру

ООН, 19 апр — РИА Новости. В ООН после приостановки работы фильтровальной станции в Донецке призвали все стороны конфликта следить за состоянием гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, приостановка работы станции скажется на водоснабжении около 345 тысяч человек в Донецкой области, по обе стороны линии соприкосновения, при том что для малых поселений станция является единственным источником водоснабжения.
Компания "Вода Донбасса" в минувший вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции предварительно остановлена на пять дней.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 км от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.