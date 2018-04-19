Рауль Кастро раскритиковал политику США в адрес России и расширение НАТО

ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости. Первый секретарь ЦК компартии Кубы Рауль Кастро раскритиковал санкционную политику США в отношении России и ряда других стран, а также расширение НАТО.

Американские власти "провоцируют новые войны, в том числе и неконвенциональные, увеличивают опасность ядерной войны, прибегают к силе и без разбора используют санкции против тех, кто не выполняет их указания", заявил Кастро, выступая в парламенте страны.

По его словам, санкции в отношении России — незаконные, и Куба их осуждает.

Как отметил Рауль Кастро, расширение НАТО и приближение границ альянса к России "представляет серьезную опасность".