Один из покинувших Украину членов экипажа "Норда": нас вытащили из плена

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Два члена экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд", которые в четверг покинули эту страну, заявили, что рады своему освобождению из "плена".

Украинские пограничники позволили двум членам команды судна выехать в Белоруссию. Адвокат рыбаков Александр Руденко передал в распоряжение РИА Новости их видеообращение, записанное по прибытии в Минск.

"Сегодня 19 апреля. Это, наверное, самый радостный день в моей жизни, я его запомню на всю свою жизнь и буду передавать своим детям и внукам, что наконец-таки свершилось. Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое", — сказала Ирина Оборина, которая едва сдерживала слезы.

"Мы находимся в государстве Беларусь, Минск. Очень радует, что наконец можно вдохнуть воздух без всяких взглядов и нареканий", — сказал Дмитрий Таразанов.

Оба члена экипажа надеются, что скоро вся команда вернется в Россию.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам команды. Пограничники не выпускают экипаж по российским документам.

Судно "Норд" под флагом России задержали 25 марта в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне.

Украинский суд 30 марта арестовал "Норд". На членов команды наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.