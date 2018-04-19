Защита Януковича потребовала вернуться к допросу свидетелей

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать перед киевским судом вернуться к стадии допроса свидетелей, заявил в четверг его адвокат Игорь Федоренко.
"Есть такое процессуальное действие как возврат к судебному следствию, к исследованию обстоятельств дела. Есть соответствующее ходатайство, будем подавать. Мы будем стараться вернуть суд в правовое поле", — сказал Федоренко журналистам, их общение транслировал телеканал "112 Украина".
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.