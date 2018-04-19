Защита Януковича потребовала вернуться к допросу свидетелей

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать перед киевским судом вернуться к стадии допроса свидетелей, заявил в четверг его адвокат Игорь Федоренко.

Ранее в четверг Оболонский районный суд Киева перешел к стадии судебных прений по делу Януковича о государственной измене, адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели со стороны защиты. Адвокаты в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Они считают, что суд принял это решение под политическим давлением.

"Есть такое процессуальное действие как возврат к судебному следствию, к исследованию обстоятельств дела. Есть соответствующее ходатайство, будем подавать. Мы будем стараться вернуть суд в правовое поле", — сказал Федоренко журналистам, их общение транслировал телеканал "112 Украина".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.