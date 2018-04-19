Посольство России подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль впрыснули химикат

ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль перед отбором проб был впрыснут химикат, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

"Не имея доступа и реальной картины случившегося, не располагая возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери, и в какой степени британские спецслужбы к этому причастны, а имея в своем распоряжении лишь доклад экспертов ОЗХО, российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами", — заявил пресс-секретарь посольства.

"В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном (секретная лаборатория минобороны Великобритании неподалеку от Солсбери — ред.)? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось. Данная картина не только не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия, но и может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию", — отметил он.