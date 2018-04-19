Посольство РФ просит дать обследовать Юлию Скрипаль российским врачам

ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.
"19 апреля 2018 года посольство РФ в Великобритании официально обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что подтверждением худших опасений посольства служит отсутствие возможности встретиться c Сергеем и Юлией Скрипалями, определить их физическое состояние, а также понять, действуют ли они от своего имени или под давлением, либо от их имени говорят спецслужбы.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.