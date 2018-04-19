Посольство РФ просит дать обследовать Юлию Скрипаль российским врачам

ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.

"Российская гражданка Юлия Скрипаль с 4 марта 2018 года незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами. Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные. Эта скандальная ситуация еще раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипалей, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб", — заявил пресс-секретарь посольства.

"19 апреля 2018 года посольство РФ в Великобритании официально обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что подтверждением худших опасений посольства служит отсутствие возможности встретиться c Сергеем и Юлией Скрипалями, определить их физическое состояние, а также понять, действуют ли они от своего имени или под давлением, либо от их имени говорят спецслужбы.

"Количество вопросов к британской стороне зашкаливает. На кону стоит репутация британских властей, которые отказываются выполнять свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1963 года", — сказал пресс-секретарь посольства РФ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.