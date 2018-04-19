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Семь дней протестов в Армении: оппозиция не теряет надежды

Сюжет:
Акции протеста в Ереване (71)
18:3619.04.2018
(обновлено: 19:28 19.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018Сотрудники полиции во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Акции против назначения премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна продолжаются семь дней. Некоторые оппозиционеры обвиняют его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Гюмри произошло столкновение митингующих с полицией

В течение недели оппозиционный лидер, депутат Никол Пашинян водит своих приверженцев в количестве около тысячи человек по улицам Еревана от одного правительственного здания до другого, призывая жителей города присоединиться к акции. То остановится возле мэрии с требованием к градоначальнику выйти к народу, то подойдет к Ереванскому университету, то даст митинг на площади Республики.

По некоторым подсчетам, Пашинян с соратниками за это время отшагали несколько десятков километров, пройдя центр Еревана вдоль и поперек. Благо погода располагает к прогулкам – в столице Армении установилась теплая весна.

Полиция старается не вмешиваться в шествие, но все же изредка случается недопонимание – митингующие заходят на проезжую часть или предпринимают попытки прорваться в здание госорганов. В этом случае полиция реагирует жестко, не обходится без задержаний – нарушителей отвозят в полицейские участки, но спустя несколько часов отпускают.

Участники акции протеста сторонников оппозиции возле здания Ереванского государственного университета. 18 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Обещания

Протесты начались вечером 13 апреля, когда несогласные с избранием Саргсяна премьером установили палатки в центре Еревана — на площади Франции — с намерением переночевать под открытым небом. В субботу и воскресенье они собирались с силами в палатках, а в понедельник предприняли попытку прорваться в здание парламента, за что поплатились стычками с полицией. В результате пострадали 46 человек, в том числе шесть полицейских.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Протестующие в пику власти объявили о начале "бархатной революции" в Армении и создании "революционных комитетов" во всех регионах страны. Пашинян также угрожал парализовать работу госорганов Армении, заявив, что "очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов". Власть ответила задержанием 84 оппозиционеров, впоследствии 30 человек отпустили.

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в Ереване. 19 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Ереване в четверг задержали более 120 протестующих

В среду в армянском Гюмри, где располагается 102-я российская военная база, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Как сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, ситуация в Гюмри находится под контролем.

В Ереване тем временем несогласные "гуляли" от одного правительственного здания до другого, призывая жителей города присоединиться к ним. Вечерами обычно проходят митинги на площади Республики в центре столицы.

В четверг Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. По его мнению, это означает необходимость избегать столкновений с полицией. "Мы должны исключить столкновения с полицией, если где-то вероятность столкновений будет расти, мы переместимся в другое место", — сказал он журналистам.

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны Армении. 19 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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С места протестов в Ереване госпитализировали журналиста с ушибами головы

Видимо, необходимость "переместиться в другое место" заставила протестующих перекрыть в четверг проспект, ведущий в аэропорт, с требованием отпустить единомышленников из полицейских участков. По некоторым данным, правоохранительные органы столицы задержали уже более 120 оппозиционеров.

"Движение не погаснет"

В перерывах между шествиями и митингами оппозиционеры отдыхают в Детском парке рядом со зданием мэрии. Кто-то играет в вышибалы, кто-то продолжает размахивать армянскими флагами и скандировать лозунг "Сделай шаг – скажи нет Сержу!", третьи – просто общаются друг с другом. Среди протестующих много молодежи, есть даже родители с детьми.

Но как только приходит Пашинян, демонстранты собираются и снова идут за ним по улицам Еревана.

Участники акции протеста сторонников оппозиции на улице Амирян в Ереване. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Протесты в Армении расползаются по стране, но жертв пока удается избежать

"Общественное давление не может не дать результатов", — заявил он РИА Новости. По словам Пашиняна, в четверг проходила акция "Против Сержа – сигналь!" и "все автомобилисты сигналили".

"Не могу гарантировать, что новые акции будут каждый день, но новости будут постоянно", — пообещал оппозиционный депутат. Он также отметил, что "движение не погаснет".

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