Джордж Буш — младший назвал Путина умным тактиком

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал российского лидера Владимира Путина "умным тактиком" и порекомендовал американским властям быть более напористыми в отношениях с ним.

"Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов — я выиграю, а США проиграют", — заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox Business.

"Он (Путин) очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние СССР, несмотря на то, что Советского Союза больше не существует. Так что я всегда думал, что США важно быть напористыми в отношениях с Путиным", — добавил Буш.

В марте на медиафоруме Общероссийского народного фронта Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какое произошедшее в России событие он бы хотел изменить, заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза.