МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Украинские власти, называющие основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и говорящие о создании независимой православной церкви, действуют как скребок, которым зачищают историческую правду об украинском народе, считает депутат Госдумы от Крыма, единоросс Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Создание на Украине независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость", считает политик.

"Поместная украинская церковь — это чаяния Порошенко и недоумение населения, которое веками считает себя неотъемлемой частью Московского патриархата. Впрочем, сегодняшняя украинская внутренняя политика больше напоминает скребок, которым зачищают историческую правду об украинском народе", — сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что любая традиционная конфессия возникала как единая, являлась монолитом для нации.

"Как только кто-то начинает говорить о религиозной автономии — это значит лишь отделение от своего народа", — заключил он.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Верховная рада Украины в четверг поддержала обращение Порошенко.

В Московском патриархате уже выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.