В Минске опровергли, что меняют закон о СМИ ради "фильтрации" информации

МИНСК, 19 апр – РИА новости. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что подготовленные в стране поправки в закон о СМИ направлены не на "фильтрацию" интернет-контента, а на установление равной ответственности традиционных и интернет-СМИ при распространении информации.
Нижняя палата белорусского парламента в четверг приняла в первом чтении изменения в закон о СМИ. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная цель планируемых изменений — защитить людей от деструктивной информации.
Он подчеркнул, что по силе своего воздействия на человека все эти виды СМИ равноценны. "А для определенных категорий населения, прежде всего молодежи, людей в возрасте до 30-35 лет, интернет-СМИ являются в большинстве своем и единым источником информации", — продолжил премьер.
Кобяков подчеркнул, что для современного человека получение достоверной и оперативной информации является одной из важнейших потребностей. При этом он сравнил СМИ "в случае негатива" по своему воздействию с оружием массового поражения. "Информация – это серьезный инструмент… Современные люди воспринимают мир… по "картинке" в СМИ… Информация влияет не только на состояние мира и войны, но и на экономики, рынки как развитых, так и развивающихся стран", — сказал глава белорусского правительства.
"Мы уделяем в стране большое внимание тому, чтобы общество было своевременно и правильным образом информировано", — подчеркнул он.