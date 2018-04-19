В Совфеде оценили слова Порошенко об опрометчивости основания Москвы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заявление Петра Порошенко об "опрометчивости" основания Москвы киевскими князьями представляет собой попытку самоутвердиться, заявила RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Уже не осталось никаких козырей, чтобы показать силу Украины, ее самостоятельность. Падает экономика, у власти нет никакого авторитета, поэтому предпринимаются попытки привлечь внимание, воззвать к национальному самосознанию", — отметила она.

По словам Гумеровой, Киев целенаправленно стремится "украинизировать" общую с Россией историю.

"Хочу сказать, что ничем хорошим это не закончится. И плохо будет в первую очередь для самой Украины", — подчеркнула она.

Ранее украинский президент во время выступления в Раде назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей", а также заявил, что создание в стране независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость".