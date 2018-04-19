Могерини похвалила Черногорию за солидарность с внешней политикой Запада

БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини похвалила власти Черногории за солидарность с Западом в вопросах внешней политики, что, по ее словам, очень важно в эти неспокойные времена.

Могерини в рамках турне по странам Западных Балкан посетила в четверг Черногорию, которая вступила в НАТО в 2017 году. Кабмин Черногории поддержал действия ряда стран ЕС по инциденту в Солсбери, приняв решение о высылке одного российского дипломата и отзыве согласия на деятельность в республике почетного консула РФ в Будве Боро Джукича.

"Я хотела бы также отметить чрезвычайно надежную роль, которую вы играете, когда речь идет о внешней политике и политике безопасности. Черногория на сто процентов соответствует нашим позициям во внешней политике и политике безопасности и заслуживает за это похвалы. Это показывает, что мы действительно находимся на одной и той же позиции, как в нашем анализе, так и в нашей деятельности, в частности дипломатической", — сказала Могерини на совместной пресс-конференции с премьером Черногории Душко Марковичем, которую транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"И в эти неспокойные времена наша способность действовать сообща в регионе и на мировой арене чрезвычайно важна", — добавила она.

Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович на выборах президента страны в воскресенье одержал победу в первом туре. Джуканович еще после референдума о независимости 2006 года заявлял, что целью Черногории является вступление в НАТО и ЕС.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.