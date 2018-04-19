Юрист Трампа отозвал иски о клевете против Buzzfeed и Fusion GPS

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Личный юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг отозвал иски о клевете против издания BuzzFeed и частной исследовательской фирмы Fusion GPS, сообщило издание Politico со ссылкой на адвоката Коэна Дэвида Шварца.
Ранее Коэн сообщил, что подал в суд на издание BuzzFeed за клевету и ложные обвинения, которые оно выдвинуло против него в своих материалах в 2016 году, а также на компанию Fusion GPS, которая в период избирательной кампании в США опубликовала досье с компроматом на Трампа.
"Решение добровольно отозвать иски было сложным", — сообщил адвокат Коэна Дэвид Шварц. "Мы считаем, что ответчики оклеветали моего клиента, и защита прав мистера Коэна была и остается важной. Но, учитывая последние события, а также время, внимание и ресурсы, необходимые для судебного преследования, мы отозвали иски", — добавил он.
Сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев во время предвыборной кампании в США в 2015 году наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".