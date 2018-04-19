Юрист Трампа отозвал иски о клевете против Buzzfeed и Fusion GPS

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Личный юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг отозвал иски о клевете против издания BuzzFeed и частной исследовательской фирмы Fusion GPS, сообщило издание Politico со ссылкой на адвоката Коэна Дэвида Шварца.

Ранее Коэн сообщил, что подал в суд на издание BuzzFeed за клевету и ложные обвинения, которые оно выдвинуло против него в своих материалах в 2016 году, а также на компанию Fusion GPS, которая в период избирательной кампании в США опубликовала досье с компроматом на Трампа.

"Решение добровольно отозвать иски было сложным", — сообщил адвокат Коэна Дэвид Шварц. "Мы считаем, что ответчики оклеветали моего клиента, и защита прав мистера Коэна была и остается важной. Но, учитывая последние события, а также время, внимание и ресурсы, необходимые для судебного преследования, мы отозвали иски", — добавил он.

Как предполагает издание, Коэн мог отозвать иски из-за продолжающегося разбирательства по делу о возможной связи Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Отказ от исков дал Коэну возможность избежать необходимости передавать суду доказательства, связанные с ними, что подорвало бы его защиту в деле Дэниелс, считает издание. Этот шаг также может содействовать усилиям Коэна отложить разбирательство по этому делу, поскольку отсрочка будет маловероятной, если Коэн продолжит настаивать на возбуждении других гражданских исков.

Сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев во время предвыборной кампании в США в 2015 году наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

Ресурс BuzzFeed опубликовал анонимное досье, в котором утверждалось, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ вызвал противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".