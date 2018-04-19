Путин поблагодарил Рауля Кастро за вклад в развитие отношений России и Кубы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму Раулю Кастро, в которой поблагодарил его за многолетнее взаимодействие, способствовавшее развитию отношений РФ и Кубы, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

"Президент Российской Федерации направил телеграмму Раулю Кастро, в которой поблагодарил его за многолетнее плодотворное взаимодействие, способствовавшее поступательному развитию российско-кубинских отношений", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Кастро "пользуется большим уважением как настоящий друг России, как мудрый и дальновидный политик, многое сделавший для решения важных социально-экономических задач, стоящих перед Кубой, а также для защиты ее государственного суверенитета и укрепления ее позиций на международной арене".

Российский президент выразил уверенность, что деятельность Кастро во главе Коммунистической партии Кубы будет и впредь способствовать укреплению стратегического партнерства между двумя странами.