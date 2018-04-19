В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство

Женщины с детьми в лагере беженцев в Ираке. Архивное фото

Женщины с детьми в лагере беженцев в Ираке. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В тюрьмах Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся у нас информации, в настоящее время в тюрьме уголовного суда Багдада содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, более 100 детей", — сказала Захарова на брифинге.

"Иракская сторона выражает готовность пойти на встречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России", — добавила она.

По словам Захаровой, в случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечивает соблюдение их прав.