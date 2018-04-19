Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост Госсовета Кубы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диас-Канелю в связи с избранием на пост председателя государственного Совета Кубы, подтвердив готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Путин направил поздравительную телеграмму Диас-Канелю Бермудесу в связи с избранием на пост председателя государственного Совета Республики Куба. Глава Российского государства выразил уверенность, что под руководством М.Диас-Канеля Бермудеса страна продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашенным Кубинской революцией, выйдет на новые рубежи социально-экономического развития", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят отношения с Кубой, которые основываются "на прочных традициях дружбы и взаимного уважения". Российский президент подтвердил готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Кубой, конструктивного сотрудничества во всех областях.