На Кубе не будет возврата к капитализму, заявил новый лидер страны

ГАВАНА, 19 апр – РИА Новости. Возврата к капитализму на Кубе не будет, заявил новый лидер страны Мигель Диас-Канель.

Диас-Канель, занимавший пост первого заместителя председателя Госсовета, в четверг утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

По словам нового лидера, среди тех, кто был избран в руководящие кубинские органы на этой сессии парламента, "не будет места тем, кто хочет восстановления капитализма на Кубе".

Компартия Кубы является "единственной гарантией" единства нации, заявил он.

Кроме того, Диас-Канель призвал кубинцев оставаться едиными, "как это было все эти годы революции".