Украинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа судна "Норд"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Украинские пограничники сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа российского судна "Норд", сообщается на сайте погранслужбы страны.

Ранее из аэропорта "Жуляны" в Белоруссию вылетели два моряка. Транскрипция фамилий в их российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях, поэтому пограничники разрешили им покинуть страну.

При этом у семерых членов экипажа паспорта изъяли. На них составили протоколы "об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины", сообщили в ведомстве.

Киев считает членов экипажа "Норд" украинскими гражданами, поскольку не признает выданные в Крыму паспорта граждан России.

В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют грозит до 5 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.