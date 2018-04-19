Захарова отказалась посетить шоу на CNN

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась участвовать в шоу политического обозревателя телеканала CNN Кристиан Аманпур и заявила, что ждет от ведущей официальных извинений за подтасовку фактов и манипуляцию общественным сознанием.

Захарова напомнила, что в 2016 году Аманпур пришла на интервью с Сергеем Лавровым с фотографией сирийского мальчика Омрана Дакниша из Алеппо. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что телеведущая принесла снимок в качестве доказательства "преступлений" правительственных сил против жителей города.

"Прошло буквально несколько месяцев и российские журналисты нашли этого сирийского мальчика. <…> Вы помните его почти бездыханное тело в кресле? Фотография обошла, наверное, всю планету. <…> Его отец сказал, что это страшный фейк и страшная манипуляция общественным сознанием", — указала Захарова.

Она подчеркнула, что мальчик пострадал не от ударов российских ВКС или сирийских правительственных сил, а от действий террористов.

Представитель МИД сообщила, что ведомство пыталось получить разъяснения от ведущей, однако телеканал CNN проигнорировал запросы российской стороны.

По словам Захаровой, на днях ей пришло приглашение прийти на шоу к Аманпур. "Нет, госпожа Аманпур. Я в шоу не хожу. Я жду, пока вы принесете извинения за ваши манипуляции", — сказала она.