В США призвали помогать Telegram обходить блокировку

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал крупнейшие IT-компании позволять мессенджеру Telegram без ограничений менять IP-адреса на их серверах.
We call on @Amazon, @Google, @Microsoft, and @Apple to resist Russia's internet censorship campaign.— ACLU (@ACLU) 18 апреля 2018 г.
Stand for human rights by ensuring @Telegram's access to their platforms and allowing them to change IP addresses without limit. https://t.co/bP668FnOt2
В организации считают, что Amazon, Google, Apple и Microsoft должны открыть мессенджеру доступ к своим платформам, чтобы "обеспечить соблюдение прав человека" и "противостоять цензуре".
Суть претензий к Telegram
В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Решение связано с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.
Защита компании утверждает, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам. Создатель сервиса Павел Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на выдвинутые условия, поскольку выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.