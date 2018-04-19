В США призвали помогать Telegram обходить блокировку

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал крупнейшие IT-компании позволять мессенджеру Telegram без ограничений менять IP-адреса на их серверах.

We call on @Amazon, @Google, @Microsoft, and @Apple to resist Russia's internet censorship campaign.



Stand for human rights by ensuring @Telegram's access to their platforms and allowing them to change IP addresses without limit. https://t.co/bP668FnOt2 — ACLU (@ACLU) 18 апреля 2018 г.

В организации считают, что Amazon, Google, Apple и Microsoft должны открыть мессенджеру доступ к своим платформам, чтобы "обеспечить соблюдение прав человека" и "противостоять цензуре".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство блокирует IP-адреса Amazon и Google, которые Telegram использует для обхода блокировки. Портал The Verge также сообщал, что Google изменила архитектуру своей сети, чтобы домены компании не использовались в таких целях.

Суть претензий к Telegram

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Решение связано с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.

В ведомстве заявили, что действия руководства Telegram угрожают интересам страны и ее граждан, так как через мессенджер распространяются сведения о террористических операциях.

Защита компании утверждает, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам. Создатель сервиса Павел Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на выдвинутые условия, поскольку выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.