Главу аппарата президента Киргизии выдвинули кандидатом на пост премьера

БИШКЕК, 19 апр — РИА Новости. Коалиция большинства в парламенте Киргизии выдвинула в четверг главу аппарата президента Мухаммедкалыя Абылгазиева кандидатом на пост премьера республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.

Ранее в четверг парламент Киргизии поддержал вотум недоверия коалиционному правительству, предложенный оппозиционным меньшинством. Через несколько часов президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил кабмин Исакова в отставку. Самый молодой по составу кабинет министров Исакова принес присягу в сентябре прошлого года и проработал всего около семи месяцев. В этот же день стало известно, что к коалиции правящего большинства в парламенте присоединилась еще одна фракция — "Республика-Ата-Журт", ранее входившая в оппозиционное меньшинство.

"Коалиция выдвинула на пост премьер-министра руководителя администрации президента Мухаммедкалыя Абылгазиева", — сообщили в пресс-службе парламента.

Пятидесятилетний Абылгазиев — выходец из северной Нарынской области Киргизии.

В 1994 году он окончил агрономический факультет сельскохозяйственного института, а позднее — факультет экономики и бизнеса международного университета Кыргызстана. Госслужбу начал с должности эксперта отдела госфонда поддержки малого и среднего бизнес, возглавлял департамент столичного муниципалитета. После апрельской революции 2010 года и свержения режима Курманбека Бакиева стал председателем Социального фонда республики. В кабинете, возглавляемом нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым, занимал пост первого вице-премьера. После победы Жээнбекова на президентских выборах осенью 2017 года был назначен советником, а затем — руководителем аппарата президента Киргизии.

Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства. В 120-местный Жогорку Кенеш Киргизии входят фракции шести политических партий. На сегодняшний день четыре из них — СДПК, "Республика – Ата-Журт", "Бир Бол" и "Киргизстан" составляют коалицию большинства, еще две "Ата-Мекен", и "Онугуу-Прогресс" остаются в оппозиции.