Метнувший нож в полицейских в Бельгии страдает расстройством психики

БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Мужчина, против которого полицейский патруль применил в среду вечером оружие на железнодорожном вокзале города Алост в провинции Восточная Фландрия (Бельгия), страдает расстройством психики, сообщил в четверг представитель региональной прокуратуры.

Согласно сообщениям местных СМИ, полиция открыла огонь по вооруженному ножом и огнестрельным оружием неизвестному после того, как он метнул нож в стражей порядка. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в госпиталь, его жизнь вне опасности.

По словам же представителя прокуратуры, 34-летний житель населенного пункта Дендерлью сам вызвал полицию, сообщив о вооруженном человеке на вокзале. После появления полицейских мужчина, со слов представителя правоохранительных органов, "направил на них предмет, который был очень похож на огнестрельное оружие", после чего полицейские трижды выстрелили в него.