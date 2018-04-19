Полиция применила слезоточивый газ против зачинщиков беспорядков в Париже

ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция протеста в Париже сопровождается беспорядками: группа агрессивно настроенной молодежи, которая одета в черное и скрывает лица под масками, после старта шествия начала забрасывать камнями и бутылками полицейских, силы правопорядка применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация, организованная французскими профсоюзами, началась в Париже около 15.00 (16.00 мск). Для выражения протеста против политики французских властей на улицы французской столицы вышли работники компаний совершенно разных сфер, в том числе сотрудники Национальной компании железнодорожной компании SNCF, работники больниц, а также студенты.

В начале колонны шла большая группа людей, одетых в чёрное.

Железнодорожники недовольны планирующейся правительством реформой железнодорожной компании SNCF, которая, в частности, предполагает введение конкуренции в железнодорожную отрасль, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот. С начала апреля проходят массовые забастовки сотрудников SNCF по всей Франции, что влечет большие проблемы с транспортом, отменяется большая часть поездов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший в небольшой французский городок Сен-Дье-де-Вож, вступил в перепалку с представителями железнодорожников. Французский лидер в очередной раз подтвердил, что реформа будет проведена и заявил, что "пора прекратить брать людей в заложники", имея в виду ситуацию с отменой поездов.

Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. Четыре из 70 университетов во Франции заблокированы недовольными предстоящими изменениями.