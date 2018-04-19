В МИД рассказали, откуда взялось вещество BZ в пробах по "делу Скрипалей"

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Миссию РФ при ОЗХО уведомили, что вещество BZ было добавлено в пробы по делу Скрипалей, чтобы подтвердить уровень компетентности лаборатории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководитель головной лаборатории — Нидерланды — также сообщил, что прекурсор BZ в пробах был обнаружен, но был, внимание, специально добавлен в пробы экспертами ОЗХО, чтобы дополнительно подтвердить уровень компетенции лаборатории. То есть, по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса еще какие-то вещества", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Дипломат также отметила, что любые тестовые действия в связи с исследованием проб по "делу Скрипалей" в проверенных химлабораториях выглядят "странно",

"Этот маховик запущен, процесс продолжается, проводится анализ проб. Он проводился, причем это делалось в сертифицированных лабораториях ОЗХО, уже не раз подтверждавших свою квалификацию. Поэтому любые тестовые мероприятия в случае со Скрипалями с учетом всей одиозности ситуации выглядят, по меньшей мере, странно и продолжают вводить всех в заблуждение", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.