Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости. Национальное собрание народной власти Кубы утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета, он стал новым лидером страны.

Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. Голосование по его кандидатуре прошло накануне. Сегодня результаты объявили официально.

Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных, или 99,83%. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса.

Кроме того, были избраны пять заместителей: Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.

Во время выступления перед Национальным собранием Диас-Канель пообещал продолжить политический курс Кастро. По его словам, Коммунистическая партия Кубы — это "единственная гарантия" единства нации, передает Sputnik.

Глава Государственного совета избирается во время сессии парламента. Национальная комиссия встречается с каждым депутатом, которые предлагают кандидатов в Госсовет. После этого комиссия публикует итоговый список кандидатов. Затем проходит тайное голосование депутатов и объявляются его результаты.

Глава Госсовета, который также становится главой Совета министров страны, считается руководителем кубинского государства. С 2008 года эту должность занимал Рауль Кастро, он оставил пост в апреле.