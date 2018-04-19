Москва рекомендует Лондону не торопиться уничтожать улики по делу Скрипалей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва настоятельно рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик по делу об отравлении Скрипалей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела изначально, а теперь уже очень-очень запутанного дела. Мы готовы к взаимодействию, о котором я сказала, в любых международно-правовых форматах. И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.