В Турции 47 военных осудили пожизненно за участие в мятеже, сообщают СМИ

Военная охрана у тюрьмы недалеко от Стамбула во время судебного процесса над участниками заговора против Тайипа Эрдогана. Архивное фото

Военная охрана у тюрьмы недалеко от Стамбула во время судебного процесса над участниками заговора против Тайипа Эрдогана. Архивное фото

АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Суд Анкары приговорил 47 военнослужащих к пожизненному заключению за участие в попытке переворота в июле 2016 года, передает в четверг агентство Anadolu.

Отмечается, что 27 человек, в том числе два генерала, приговорены к пожизненному заключению "с отягчающими обстоятельствами", что предполагает более суровые условия содержания, а 20 – к обычному пожизненному заключению. Кроме того, 217 человек приговорены к лишению свободы сроком от 12 до 20 лет за "оказание поддержки в попытке изменения конституционного строя". Осужденные ранее служили в 58-й артиллерийской бригаде и Артиллерийско-ракетной школе в Анкаре.

Суд освободил 64 подозреваемых, включая 63 военнослужащих, которые также проходили по этому делу.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.