Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым решением‍

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Петр Порошенко во время выступления в Раде назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Украинский лидер также заявил, что создание в стране независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость".

"Этот долгожданный томос (разрешение. — Прим. ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя. — Прим. ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — заявил Порошенко во время выступления в Раде.

Во вторник украинский президент заявил, что попросит Константинопольский патриархат разрешить Киеву создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, соответствующее решение синода может быть принято до 28 июля. Порошенко попросил Верховную раду поддержать его.

В Московском патриархате выразили надежду на то, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

Украинская "Русская правда"

Это не первое неоднозначное высказывание Порошенко по вопросам российской и украинской истории.

Так, в декабре прошлого года президент назвал "Русскую правду" — первый свод законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине".

"Генпрокуратура заслуживает новую символику. Сегодня я подписываю соответствующий указ, разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции. Новый герб состоит из меча княжеского периода, который напоминает об одном из древнейших документов правосудия на Украине — "Русской правде" Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую наследственность правовых традиций. "Русская правда" к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало", — сказал Порошенко на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры.

"Похищение" княжны

Кроме того, украинский лидер в конце мая прошлого года обвинил Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой, российский лидер отметил, что младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции.

"Исторически мы были ее (Европы — Прим. ред.) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", — сказал Порошенко в обращении к украинского народу по случаю завершения Нидерландами процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Смена национальности"

К украинскому наследию Порошенко приписал и работы русского художника Ивана Айвазовского. В июле президент посвятил его двухсотлетию запись в Facebook.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", — написал он на своей странице в соцсети.

В Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского напомнили, что живописец родился и жил в Феодосии в то время, когда город входил в состав Российской империи. Как отметила старший научный сотрудник музея Ольга Гутман, на Украине уже объявили "своими" художниками Владимира Боровиковского, Василия Тропинина и других.

Иван Айвазовский, художник-маринист армянского происхождения, родился в 1817 году в Крыму. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и в своем родном городе.

Впрочем, не только Порошенко "менял национальность" выдающихся деятелей культуры и истории.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что будет считать украинцем Пушкина, поскольку великого поэта вдохновляли Крым и Одесса. А еще раньше бывший президент Виктор Ющенко включил в число выдающихся соотечественников Репина, Чайковского и Достоевского.