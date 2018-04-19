Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, также будет продолжена практика проведения совместных форумов, заявил вице-спикер Совфеда, глава комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины Юрий Воробьев, подводя итоги пленарного заседания конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса".

"Комитет поддержки жителей юга-востока Украины будет и в дальнейшем поддерживать практику проведения таких важных форумов. Мы продолжим оказывать гуманитарную поддержку населению Донбасса, а для этого нам нужно лучше слышать их чаяния", — сказал сенатор.

Воробьев также отметил активную работу на конференции делегаций из субъектов РФ, общественных организаций и рядовых граждан, которые вносят свой вклад в поддержку людей, оказавшихся в непростой ситуации в зоне конфликта на территории Донбасса. "Мы — единая семья славянских народов, мы должны помогать друг другу", — подчеркнул он.

Вице-спикер СФ сообщил, что в комитет поддержки жителей юго-востока Украины поступило много предложений из российских регионов в плане дальнейшего сотрудничества и гуманитарного взаимодействия с общественными организациями на территории Донбасса. "Это реальный план, который уже реализуется", — сказал Воробьев.