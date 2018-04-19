США предложили Словакии $46 миллионов для модернизации военно-воздушных баз

ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. Словакия получила от США предложение о выделении 46 миллионов долларов для модернизации двух военно-воздушных баз в республике, сообщила в четверг журналистам представитель словацкого Минобороны Данка Цапакова.

"Эти средства словацкое оборонное ведомство могло бы использовать для реконструкции взлетно-посадочных полос и расширение хранилищ для горючего на авиабазах "Кухиня" на западе страны и "Слиач" в центральной части республики", — сказала Цапакова. Ее выступление транслировали сетевые ТВ.

Получение данных финансовых средств связано с заключением соответствующего соглашения о сотрудничестве двух стран в сфере обороны, которое в ближайшие дни предстоит обсудить представителям военных ведомств США и Словакии, добавила Цапакова.

В то же время, по словам Цапаковой, данный проект никак не связан с предстоящим тендером на закупку истребителей для словацких ВВС. В начале апреля правительство США одобрило возможную продажу Словакии истребителей F-16.

Однако представители словацкого Минобороны ранее уже приступили к переговорам с правительством Швеции о покупке или аренде истребителей JAS-39 Gripen. Поскольку ВВС двух соседних стран, Чехии и Венгрии, уже имеют на вооружении арендованные у шведов истребители JAS-39 Gripen, возможное сотрудничество всех трех стран в использовании и обслуживании самолетов одного типа могло бы принести им экономию финансовых и материальных ресурсов.