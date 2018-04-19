В Британии могут запретить продажу пластиковых соломинок и ватных палочек

ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании выделило более 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды и готово запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой, говорится в распространенном в четверг сообщении офиса британского премьер-министра.

"После консультаций, которые министр по делам окружающей среды начнет в этом году, правительство готово запретить продажу этих вещей в Англии в рамках планов по защите наших рек и морей и для выполнения 25-летнего плана по защите окружающей среды и избавлению от не являющихся необходимыми расходов пластика", — сказано в сообщении.

Правительство будет работать с бизнесом над поиском замены этим одноразовым предметам и обещает дать компаниям время на подготовку к изменениям.

"Объявление приходится на момент, когда премьер-министр (Великобритании – ред.) призывает все страны Содружества вступить в формируемый Альянс чистых океанов и принять соответствующие меры… Чтобы продвинуть эту инициативу, правительство Великобритании выделило 61,4 миллиона фунтов стерлингов финансирования на международные исследования и помощь странам Содружества, в первую очередь, чтобы не допускать попадания пластиковых отходов в океаны", — отмечается в сообщении.

В эти дни в Лондоне проходит саммит глав Содружества наций. Содружество наций или, как его иногда называют, Британское содружество — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является королева Британии Елизавета Вторая. Крупнейшие члены Содружества — Канада, Австралия и Индия. Штаб-квартира секретариата — органа, отвечающего за административное управление объединением, — находится в Лондоне.