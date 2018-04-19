В Европарламенте раскритиковали языковую политику Латвии

РИГА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов считает, что инициатива министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, который добивается запрета на работу в стране иностранных преподавателей без знания латышского языка, является попыткой самоизоляции и самообмана, которая загоняет республику в "дремучий угол".

Министр образования и науки Латвии Шадурскис настаивает на том, чтобы иностранные преподаватели без достаточного знания латышского языка не привлекались на работу в вузы страны.

"Очередное поползновение к самоизоляции и самообману. Латвийские вузы и так проигрывают в конкуренции учебным заведениям соседних стран, не говоря уже о крупных государствах на всех континентах. Запрет на откомандированных иностранных профессоров — это еще удар по конкурентоспособности Латвии и неуклюжая попытка материально поддержать собственных бездарей и недоучек, единственным преимуществом которых является знание латышского языка. Латвия сама себя загоняет в дремучий угол, отказываясь от взаимодействия с большим миром на языках большого мира", — сказал Митрофанова РИА Новости.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, около 40% из них — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский.